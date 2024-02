Video Inquinamento: Fontana e Ponti, posizioni a distanza

Regione Lombardia accoglie con favore la proroga di 10 anni per mettersi in regola per i parametri dell’inquinamento dell’aria ma il presidente Attilio Fontana torna a mettere in guardia contro provvedimenti drastici che non sono auspicabili e che rischierebbero di condizionare la qualità della vita delle persone così come la produttività di una regione che negli ultimi mesi del 2023 ha fatto registrare segnali incoraggianti in quasi tutti i settori produttivi. E intanto martedì si è tenuta la seduta del consiglio sui temi dell’ambiente, discussione che non ha soddisfatto i proponenti per la tendenza a minimizzare i problemi dell’aria lombarda. Tra questi anche il cesanese Gigi Ponti (Pd).