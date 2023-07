Video Annullata, anzi no: la festa in piscina per sole donne “si farà”, dicono gli organizzatori

Prima la notizia della cancellazione, poi la smentita con la conferma che il party in piscina riservato alle donne anche islamiche si svolgerà regolarmente nella giornata di sabato 8 luglio. La festa aperta alle donne musulmate inizialmente prevista presso la struttura privata di Limbiate si farà nonostante le tante polemiche innescate dalla denuncia della europarlamentare della Lega Isabella Tovaglieri bissata dalla interrogazione della onorevole Ravetto al Ministro dell’Interno.

Il party in piscina per sole donne e le polemiche: il sindaco di Limbiate, Antonio Romeo

E in attesa che la giornata di sabato arrivi e il tanto pubblicizzato evento hijab friendly si svolga, ha voluto dire la sua il sindaco di Limbiate Antonio Romeo, che ha buttato acqua sul fuoco precisando di avere ricevuto decine di telefonate negli ultimi giorni. Ma telefonate male indirizzate, visto che la location non sarebbe stata la piscina comunale ma una struttura privata, sulla quale il Comune non ha competenza. In una città come Limbiate, nota in tutta la Brianza per l’integrazione e per le politiche di coinvolgimento delle popolazioni di immigrati.