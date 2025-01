Video Inaugurata la prima casa “dopo di noi” a Monza: il sogno di Uroburo

È stata inaugurata la prima casa “dopo di noi” a Monza, pensata per persone con disabilità dove potranno sperimentare una vita piena e autonoma anche nel momento in cui mancheranno i riferimenti famigliari. Un sogno che si avvera per l’associazione Uroburo che a otto anni dalla firma della prima concessione ha potuto tagliare il nastro della casa di via Cederna, nel cuore dell’omonimo quartiere.

I lavori di riqualificazione sono terminati, i tre piani dello stabile, un tempo sede dell’asilo delle suore francescane, sono pronti ad accogliere, già dal mese di marzo, i primi inquilini. La casa è progettata per ospitare persone con disabilità in programmi personalizzati di potenziamento dell’autonomia ma anche una famiglia in difficoltà abitativa e studenti fuori sede. Il seminterrato, dove sarà allestita anche una palestra, è pensato per aprirsi al quartiere come luogo per riunioni e feste. Una casa vera e propria, aperta e disponibile, proprio come lo erano le vecchie case di ringhiera.