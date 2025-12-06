Video A Muggiò il nuovo spazio socio-educativo per tenere i ragazzi “Fuori dai guai”

“Fuori dai Guai” è un luogo aperto ai pre adolescenti di Muggiò all’interno del Centro socio educativo Città Autentiche, che da anni dà spazio e possibilità di esprimersi a ragazzi con disabilità. La Cooperativa sociale Lambro ha appena aperto uno spazio nello spazio di via Varese dove i ragazzi della città potranno incontrarsi, socializzare, accendere attività creative e tenersi appunto, fuori dai guai. Ancora prima della inaugurazione ufficiale, il sindaco Michele Messina è passato a incontrare i promotori di questo servizio del tutto innovativo e originale per il territorio.