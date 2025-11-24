Aggressione, lite e schiamazzi: il Questore di Monza chiude per 10 giorni un bar di Muggiò

Chiuso per 10 giorni, su decisione del Questore di Monza, “per motivi di ordine e sicurezza pubblica” un bar di Muggiò. Il provvedimento cautelare – ai sensi dell’ex art. 100 T.U.L.P.S (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) – di sospensione temporanea della licenza è stato eseguito sabato 22 novembre dai carabinieri della Stazione dell’Arma di Muggiò. Lo stesso Comando stazione dell’Arma ha proposto l’adozione della misura.

Due in particolare gli episodi che hanno determinato la temporanea chiusura: una aggressione con 15 giorni di prognosi per fratture al volto ai danni di un cliente, che si sarebbe verificata lo scorso settembre, al termine di una partita a calcio balilla con una somma di denaro in palio.

Muggiò, la lite per le frasi a sfondo sessuale e gli esporti dei residenti

E ancora, un mese prima sempre nel locale sarebbe avvenuta una lite tra un uomo in stato di ebbrezza e una donna, entrambi avventori del locale, per presunte frasi a sfondo sessuale rivolte a alla cliente. Non solo: i residenti della zona avrebbero presentato due esposti per gli schiamazzi fino a notte inoltrata. Infine, da controlli eseguiti dai carabinieri, sarebbero stato identificati “numerosi avventori” già noti alle forze dell’ordine.