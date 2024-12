Video Muggiò: come gestire la rabbia degli adolescenti

L’evento di fine anno organizzato dal Centro per la Famiglia di Muggiò “Oikos” ha raccolto attorno a un tavolo tanti papà e mamme della città e dell’intera zona, per una serata di dibattito e consigli di esperti di piscoterapia in età dello sviluppo. L’evento dal titolo “La mia rabbia è come un vulcano” era di sicuro interesse, per tanti brianzoli che temono di perdere il controllo della situazione, in uno scenario come quello attuale dove appunto i figli minori manifestano aggressività e atteggiamenti inediti, spesso alimentati dall’esempio dei social e della tecnologia che portano alla introversione, all’isolamento.

Con scoppi d’ira spesso non annunciati. Si pensi ad esempio ai recenti casi di “ragazzi normali” come quelli della strage di Paderno. La serata è stata l’occasione per l’assessorato di riferimento, per fare il punto sull’emergenza psicopedagogica che investe la Brianza e nello specifico la città di Muggiò.