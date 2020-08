Usmate, operazione sicurezza nelle scuole. Si mangia nei refettori ma alcune classi consumeranno il pasto in aula Anche a Usmate si preparano i nuovi servizi e si lavora per la sistemazione: L’assessore all’Istruzione Luisa Mazzuconi: «Gli alunni potranno tutti rientrare nelle loro aule con l’unica variazione di ingressi scaglionati»

Operazione rientro in sicurezza per le scuole di Usmate. Lavori che sono iniziati a luglio per adeguare le strutture alle norme anti Covid.

“Dalla convocazione della Conferenza dei Servizi dello scorso 22 luglio, abbiamo definito un’accurata programmazione delle opere necessarie per rendere le nostre scuole ancora più accoglienti, sicure e moderne - sottolinea Luisa Mazzuconi, consigliere delegata all’Istruzione - Gli alunni potranno tutti rientrare nelle loro aule con l’unica variazione di ingressi scaglionati”.

Mensa. Si dialoga con Camst per individuare la migliore gestione della mensa. Si useranno i refettori ma alcune classi potranno consumare i pasti nella loro aula.

Pre e post scuola. Attivato un sondaggio tra i genitori per capire quali sono le esigenze delle famiglie. Nella scuola Casati, dove tradizionalmente si registra un elevato numero di iscritti al servizio, sono già stati predisposti due spazi nell’ex refettorio che potranno essere utilizzate per accogliere i due gruppi, opportunamente separati. Previsto anche ingresso separato dal personale ATA in servizio al mattino e al pomeriggio. Stante la normativa attuale, per gli alunni della scuola dell’infanzia non sarà possibile organizzare il post scuola.

Pullman. Allo stato attuale non è previsto l’avvio del servizio pullman per le Scuole dell’infanzia.

Pedibus. Effettuato un primo sondaggio per comprendere l’interesse delle famiglie ad usufruire del servizio.

Lavori. Numerosi i cantieri interessati. Alla “Renzi” l’intervento principale riguarda il rifacimento dei bagni.

