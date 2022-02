Ospedale di Vimercate: ”Sorridi, è gratis!”, mostra fotografica nel reparto di oncologia Di Fondazione Opera Don Bosco onlus, fa tappa fino ad aprile nel reparto. Collocate immagini di donne e uomini provenienti da Etiopia, Eritrea e Filippine, immortalati dall’obbiettivo di Enrico Mascheroni.

Non solo medicina al nosocomio di Vimercate. La mostra fotografica “Sorridi, è gratis!” di Fondazione Opera Don Bosco onlus fa tappa fino ad aprile nel reparto di oncologia dell’ospedale di Vimercate. La Fondazione ormai dal 2019 porta in giro i sorrisi di bambini e bambine, donne e uomini provenienti da Etiopia, Eritrea e Filippine, immortalati dall’obbiettivo di Enrico Mascheroni, fotoreporter professionista.

Un’iniziativa voluta caldamente da Raffaele Maddalena - infermiere coordinatore del dipartimento oncologico della Asst Brianza che ha commentato: «Sono passati quindici anni da quando pensammo che sarebbe stato bello arricchire il nostro reparto di Oncologia con una serie di iniziative volte a migliorare l’umanizzazione dell’assistenza. Ed è così che abbiamo iniziato ad impegnarci affinché aspetti relazionali, comunicativi, estetici e culturali facessero capolino anche qui, in questi spazi come nella formazione del personale, allontanando il reparto dallo stereotipo “buio” ad esso normalmente attribuito. Tra le tante iniziative non è casuale la scelta di coinvolgere i pazienti e i loro familiari, che ci frequentano anche ogni settimana per diversi mesi o anni».

