Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza: ruba 50 euro in un negozio e alimentari in un supermercato dove cerca di nascondersi ai carabinieri Arrestato un 27enne notato da alcuni passanti fuggire dal negozio “Sartoria” di via Borgazzi dove aveva rubato il denaro, ed entrare precipitosamente nel vicino Penny Market dove ha sottratto generi alimentari prima dell’arrivo dei militari.

Ha rubato 50 euro dalla cassa del negozio “Sartoria” di via Borgazzi e ha cercato rifugio da occhi indiscreti nel vicino supermercato Penny Market. Ma grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini che avevano assistito alla sospetta fuga dal negozio, nel pomeriggio di venerdì 3 luglio, il ladro, un 27enne originario del Marocco, senza fissa dimora è stato bloccato dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Monza e tratto in arresto in flagranza di reato.

L’uomo è stato trovato tra l’altro in possesso di ulteriore merce rubata – generi alimentari del valore di 25 euro circa – asportata poco prima dal supermercato. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari. L’arrestato è stato giudicato con rito direttissimo che si è concluso con la convalida dell’arresto e l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria

© RIPRODUZIONE RISERVATA