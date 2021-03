Meda: un albero ad Agrigento per ricordare Rosario Messina, fondatore Flou, a dieci anni dalla scomparsa Un desiderio espresso dai suoi dipendenti e collaboratori che lo ricordano con l’affetto di sempre. Uno dei meravigliosi alberi del giardino della Kolymbetra di Agrigento, luogo straordinario del Fai che racchiude i colori e i sapori dell’isola dorata, da giovedì, porterà il nome

Uno dei meravigliosi alberi del giardino della Kolymbetra di Agrigento, luogo straordinario del Fai che racchiude i colori e i sapori dell’isola dorata, da giovedì, porta il nome di Rosario Messina.

Un desiderio espresso dai suoi dipendenti e collaboratori che nel giorno del decimo anniversario della scomparsa lo hanno ricordato con l’affetto di sempre. Rosario Messina, fondatore e presidente della Flou, azienda leader a livello mondiale nel settore dell’arredo, era mancato improvvisamente nel 2011, alla vigilia dell’apertura del salone del mobile di Milano di cui era un instancabile animatore. Una persona molto conosciuta ed apprezzata in città e nel mondo, non solo per le sue doti imprenditoriali ma anche per la grande signorilità e disponibilità.

Per decenni è stato alla guida di Federlegno e del Cosmit, la società che a Milano organizza i più prestigiosi eventi del settore. “La sua scomparsa - ha affermato Anna Casati, che per oltre 15 anni è stata una preziosa collaboratrice di Messina - ha lasciato un vuoto incredibile. Ancora oggi la sua figura viene ricordata in tutta la Brianza, che è stata la sua seconda casa”. Era nato ad Acitrezza nel 1943, e negli anni Settanta si era trasferito a Meda dove fondava la Flou, trasformandola progressivamente in un colosso mondiale del made in Italy. Nel 2005 il comune di Meda gli aveva attribuito la cittadinanza onoraria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA