(Foto by Paolo Rossetti)

gattile (Foto by Paolo Rossetti)

Lissone, il tenero messaggio dei bambini al gattile Fusi: “Andrà tutto bene” Disegni con lo slogan “Andrà tutto bene” sulle casette del gattile Fusi di Lissone. Lo hanno fatto trovare i bambini. Un gesto che ha sorpreso le volontarie della struttura. E a Peregallo compare uno striscione: «Gesù sta per tornare»

Un messaggio di speranza lasciato dai bambini sulle casette per i mici del gattile Fusi di Lissone. Lo segnalano le volontarie, piacevolmente colpite dalla sorpresa: alcuni disegni con lo slogan “Andrà tutto bene” affissi sulla piccola costruzione.

Un messaggio ancor più gradito da Veronica, volontaria in questo momento emotivamente provata visto che lavora all’ospedale di Desio.

Il messaggio su una macchina sabato 28 mattina a Peregallo

È tempo di paura per il contagio, di fronte alla quale si cerca di reagire ognuno a suo modo. Come dimostra lo striscione apparso su un’auto a Peregallo: «Gesù sta per tornare»

