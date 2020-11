Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Lissone. Minuto di silenzio nell’aprile scorso per il sindaco Concettina Monguzzi e i volontari protezione civile. Bandiere mezz’asta municipio. Ora sono tornati i numeri dei mesi più pesanti dell’emergenza (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Lissone, i conti del virus: da settembre oltre 1.300 contagiati. Riattivato il servizio per chi è isolato a casa Sono stati 1.361 dall’inizio di settembre al 12 novembre i positivi al virus residenti a Lissone. Lo comunica il Comune che ha riattivato il servizio della consegna a domicilio degli alimentari e dei generi di prima necessità

Oltre 1.300 positivi da 1 settembre al 12 novembre, per l’esattezza 1.361. Sono i dati della diffusione del virus a Lissone, che continuano a vedere un costante incremento, anche i numeri sono inferiori alla scorsa settimana.

negli ultimi 10 giorni, nel periodo fra il 3 e il 12 novembre, sono state 433 le nuove positività a Covid-19, un numero uguale a quello che si era registrato fra il 28 ottobre e il 4 novembre. In sorveglianza ci sono 851 persone, di cui 706 sottoposte a Covid a domicilio.

Il Comune ha riattivato lo sportello telefonico pre le persone isolate per Covid o fragili, senza rete familiare, che potranno usufruire della consegna a domicilio di generi alimentari e di prima necessità, farmaci e sacchi blu per la raccolta dei rifiuti domestici.

Basta telefonare allo 335 6100708 da lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, il lunedì e il mercoledì anche il pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30.

Da mercoledì 11 novembre è iniziata la Campagna di vaccinazione antinfluenzale a Villa Magatti (ex sede Municipio, Piazzale Pertini), nell’ex sede Asml (via Matteotti) e al Centro Civico di Santa Margherita (via Savio). La prenotazione va fatta dal medico di famiglia.

