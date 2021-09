Due weekend in mongolfiera in volo sopra la Villa reale di Monza Il 25 e 26 settembre e il 2 e 3 ottobre voli in mongolfiera a Monza a partire dai giardini reali del Parco: pacchetti che includono la visita alla Villa, colazione e aperitivo e volo a 58 euro.

Un volo vincolato in mongolfiera per ammirare la Villa reale di Monza dall’alto con il parco e l’autodromo. Nei weekend del 25 e 26 settembre e del 2 e il 3 ottobre i giardini reali saranno il campo volo per un’esperienza emozionante che ricorda il primo volo areostatico in Italia del Conte Paolo Andreani da Villa Moncucco a Brugherio il 13 marzo 1784.

Il Consorzio della Villa reale e del Parco di Monza in collaborazione con Maart e Aeronord promuovono un evento “au ballon”̀. Tra le 7,45 e le 18,30 si prende il volo dai giardini reali (prenotazioni e biglietti reggiadimonza.it, 58 euro)..

L’esperienza durerà circa due ore e 15 minuti e sarà su prenotazione. Tre saranno i momenti speciali: la visita guidata con guide Maart alla Villa reale, per scoprirne gli interni con un nuovo percorso dagli Asburgo ai Savoia, il volo vincolato e la colazione o aperitivo, a seconda degli orari del volo, nel Parco della Villa reale presso la “Casa dei Sapori”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA