Carate, infortunio al Bricoman: giovane in ospedale in codice verde Un ragazzo di 21 anni è rimasto ferito lievemente al Bricoman di Carate Brianza, sul posto la Croce Bianca di Giussano. Il giovane è stato soccorso e poi trasportato in ospedale in codice verde, in condizioni, quindi, non considerate gravi

Un’ambulanza della Croce Bianca di Giussano è intervenuta nella mattinata di sabato 30 maggio al Bricoman di Carate Brianza, nella parte coperta, dove per motivi e con una dinamica ancora da accertare un ragazzo di 21 anni, che lavora nella sede, è rimasto ferito in modo non grave colpito da una parte di scaffale.

Il giovane è stato soccorso e poi trasferito in ospedale in codice verde, in condizioni, quindi che non sono ritenute, appunto, gravi da soccorritori.

