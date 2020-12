Biella lascia Fratelli d’Italia e fonda “Vimercate Cambia”, le reazioni verso le elezioni 2021 Burrasca nel centrodestra di Vimercate in vista delle elezioni comunali del 2021: Cristina Biella, avvocato già candidata nell’ultima tornata con Forza Italia per la coalizione, ha lasciato Fratelli d’Italia per fondare la lista “Vimercate cambia”. Il partito di Meloni: «Posizioni distanti dalla nostra collocazione politica».

Burrasca nel centrodestra di Vimercate in vista delle elezioni comunali del 2021. Fratelli d’Italia non condivide la scelta di Cristina Biella, comunicata venerdì, di uscire dal partito per fondare “Vimercate Cambia”. L’attuale consigliere comunale di minoranza a Vimercate ha presentato il suo nuovo gruppo civico insieme agli altri due ex di Fratelli d’Italia Sebastiano Cucuzza e Federica Badalamenti.

«Rispettiamo la scelta dell’avvocato Biella di intraprendere questo nuovo percorso e non rinneghiamo la scelta di aver cercato di coinvolgerla nella costruzione di un progetto politico innovativo che potesse accomunare tutto il centrodestra – hanno fatto sapere Edoardo Colzani, Mattia Abruzzese, Mauro Riva, Daniele Zecca, Gabriele Ciancitto, Riccardo Riva rappresentanti vimercatesi di Fratelli d’Italia - Purtroppo abbiamo riscontrato, e la conferenza stampa di presentazione della lista lo dimostra, che le posizioni dell’avvocato Biella sono distanti dalla nostra collocazione politica e più orientate a una collaborazione con le forze consiliari di centro/centrosinistra».

LEGGI Vimercate, si spacca il centrodestra. Cristina Biella (FI): «Lega e M5S unico partito» (giugno 2018)

Lo stesso direttivo inoltre ha fatto sapere che «conferma la propria fiducia al suo presidente di circolo Giuseppe Moretti, ingiustamente attaccato a mezzo stampa, per l’impegno assiduo dimostrato in questi anni. Ad ogni modo, la nostra azione politica rimane incentrata sullo studio di progetti concreti per la nostra città piuttosto che su sterili polemiche di carattere anche personale. Fratelli d’Italia continuerà col proprio impegno costante sul territorio, senza piegarsi a giochi di potere e strategie elettorali e continuando a sostenere le proprie battaglie e difendere i propri valori di destra. Nel far ciò, il Direttivo rimane aperto a nuovi ingressi da parte di tutti quei cittadini che seriamente vogliano contribuire a cambiare Vimercate».

La reazione del partito guidato a livello nazionale da Giorgia Meloni arriva in seguito alle parole di Biella che solo venerdì in conferenza aveva spiegato che «abbiamo deciso di lasciare il partito di Fratelli d’Italia perché abbiamo avuto delle divergenze politiche e tecniche con il presidente di circolo Giuseppe Moretti ».

La lista sempre in quella sede aveva già messo in chiaro anche i limiti delle sue eventuali alleanze in vista delle prossime elezioni. «Noi siamo aperti al dialogo con tutte le forze di centro tra cui Azione, Vimercate Futura e Noi per Vimercate e con le forze di destra è chiaro che solo il tempo ci potrà dire se sarà una coalizione più di centro o più di destra – aveva dichiarato Biella - Sicuramente non ci alleeremo col Pd, mentre i Cinque Stelle non li prendiamo nemmeno in considerazione perché loro sono l’antipolitica per eccellenza. Noi faremo esattamente l’opposto dell’attuale amministrazione è per quello che Vimercate ha bisogno di cambiare e di trasformarsi da bruco in farfalla per tornare a volare come nel nostro simbolo. In queste settimane cominceremo a lavorare al programma elettorale».

