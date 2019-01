Besana: perde il controllo dell’auto, fa un testacoda e si ribalta nel campo

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Spettacolare incidente stradale, fortunatamente senza gravi conseguenze, domenica 27 gennaio attorno alle 17 a Besana Brianza, in via Rivabella. Protagonista un 56enne che, a bordo di una vettura Ford era diretto verso Villa Raverio.

Giunto a una curva, complice il fondo stradale leggermente innevato, ha perduto il controllo dell’auto che ha fatto un testacoda invadendo la carreggiata opposta, dove fortunatamente in quel mentre non giungeva nessuno, e ha terminato la sua corsa in un campo a lato strada, ribaltata sul tetto.

Ribaltamento a Besana

Il conducente è stato portato per accertamenti, in codice verde, all’ospedale di Carate Brianza. Il recupero del mezzo non sarà semplice. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri di Besana.

