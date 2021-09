Serie B, stop per Andrea Favilli: infortunio al piede, si deve operare Stop per il nuovo attaccante del Monza Andrea Favilli che aveva saltato la trasferta con la Spal per un infortunio in allenamento. Ha riportato la frattura del quinto metatarso del piede sinistro, sarà operato.

Stop per il nuovo attaccante del Monza Andrea Favilli. Il giocatore, firmato all’ultimo giorno di mercato, aveva saltato la trasferta con la Spal per un infortunio in allenamento. Gli approfondimenti hanno rivelato che ha riportato la frattura del quinto metatarso del piede sinistro. Lo ha comunicato la società che fa sapere che il giocatore “sarà sottoposto intervento di sintesi alla clinica Cellini di Torino, dal professor Luigi Milano”. I tempi di recupero saranno valutati in seguito all’operazione

