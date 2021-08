Serie B: Andrea Favilli per l’attacco del Monza, Fossati a Spalato Nell’ultima giornata di calcio mercato il Monza annuncia l’arrivo dell’attaccante Andrea Favilli e la cessione a titolo definitivo di Marco Fossati all’Hajduk Spalato.

Arriva Andrea Favilli, parte Marco Fossati nell’ultima giornata di calcio mercato del Monza. La società ha annunciato la firma dell’attaccante, la pedina che mancava, in arrivo dal Genoa a titolo temporaneo annuale con diritto di opzione.

Classe 1997 e cresciuto nelle giovanili del Livorno, nel 2015 è andato in prestito alla Juventus dove segna 22 gol con la Primavera e viene convocato in prima squadra. Il debutto in Serie A è a 18 anni. Poi la serie B ad Ascoli (13 reti ) e nel 2018 l’acquisto definitivo da parte della Juventus che lo gira al Genoa (29 presenze in tre stagioni). Nell’estate 2020 si trasferisce in prestito all’Hellas Verona, con cui gioca 11 gare in Serie A segnando due reti.

Rientrato al Genoa, colleziona un’altra presenza nella prima giornata dell’attuale Serie A, prima della chiamata del Monza: . vanta complessivamente 39 presenze in Serie A con due reti e 42 in Serie B con 13 gol.

Cessione a titolo definitivo per Marco Fossati all’Hajduk Spalato, dove era andato in prestito a febbraio 2021 fino a fine stagione. Arrivato in biancorosso nel gennaio 2019, il regista nato a Monza è stato tra i protagonisti della promozione in Serie B della stagione 2019-20 da vice-capitano biancorosso. Ha collezionato complessivamente 54 presenze e 3 gol.

