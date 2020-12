Serie B: Mario Balotelli si allena a Monzello - VIDEO Mario Balotelli martedì ha fatto il suo debutto in biancorosso con un allenamento individuale al centro Monzello. Su instagram l’omaggio a Kevin Prince Boateng, già compagno al Milan.

Visite, firma e primo allenamento per Mario Balotelli. Martedì l’attaccante ha fatto il suo debutto in biancorosso con un allenamento individuale al centro Monzello: preparazione atletica, corsa, scatti e cambi di direzione per lui. Lavorerà con il preparatore atletico finché non avrà raggiunto la condizione per unirsi al gruppo.

«Non credo gli ci vorrà molto per rientrare in forma» aveva detto nei giorni scorsi l’ad Adriano Galliani.

Intanto Balotelli, per il quale non sono previste presentazioni ufficiali, si è messo al lavoro. Non gioca in partita dal mese di marzo e sicuramente ha voglia di ritrovare il campo.



In biancorosso ha ritrovato gli ex compagni rossoneri Cristian Brocchi e Kevin Prince Boateng, a cui ha dedicato anche una storia su Instagram con messaggio chiaro: “I fratelli non si perdono, torniamo presto più vecchi ma più forti”.

Galliani all’annuncio dell’ingaggio l’aveva definita “l’ultima, ultima, ultima chiamata” per lui. È un auspicio per il giocatore trentenne, ma anche per il Monza che spera di trovare la sua presenza prolifica davanti alla porta.

I biancorossi segnano poco e, dopo la sconfitta per 3-0 rimediata a Reggio Emilia, mister Brocchi - bersagliato dalle critiche dei tifosi - ha invocato “più cattiveria” perché la squadra “crea ma non concretizza”.

Balotelli vanta 141 presenze con 52 gol in Serie A, e 36 gare in Champions League con 10 reti.

