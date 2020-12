Serie B, Brocchi dopo Reggiana-Monza: «Senza gol non si vince»

È presto fatta l'analisi della sconfitta del Monza a Reggio Emilia e la fa mister Cristian Brocchi: «Senza gol non si vince, se non creassimo occasioni sarebbe preoccupante da quel punto di vista: in realtà è preoccupante che non concretizziamo». LEGGI il live della partita (VAI)

Chiara Pederzoli

Altri articoli