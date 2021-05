Serie B: il termometro dell’ultima giornata di campionato Lunedì 10 maggio, ultima giornata di stagione regolare della serie B: occhi puntati su Monza-Brescia e Pescara-Salernitana, ecco il termometro secondo i bookmakers.

Un’attesa confermata anche dai bookmakers che vedono favoriti alla promozione diretta la Salernitana di Castori (a Pescara meno probabile un pareggio, ancora meno la vittoria dei padroni di casa).

Più equilibrata la sfida tra Monza e Brescia, che può valere la Serie A diretta per gli uomini di Brocchi e la certezza dei playoff per le Rondinelle. Una partita speciale per Mario Balotelli, il grande ex di turno: il favore del pronostico è per i biancorossi e le previsioni - non meteo - dicono pioggia di gol.

