Serie B, Monza-Brescia LIVE: obiettivo Serie A, davanti Gytkjaer-Mota Carvalho Lunedì 10 maggio alle 14 all’U-Power Stadium: Il Monza di Cristian Brocchi che insegue la promozione diretta in serie A sfida il Brescia. Questa è la cronaca in diretta.

Le squadre stanno per fare il loro in campo. A dirigere l’incontro è Luca Pairetto, figlio di quel Pierluigi a lungo fischietto in A e poi designatore degli arbitri, poi travolto dallo scandalo Calciopoli.



Grande partecipazione dei tifosi biancorossi fuori dallo U-Power Stadium. Così come avevano aspettato il pullman della squadra per un tributo dopo il successo sul Lecce, oggi bagno di folla prima dell’arrivo del bus allo stadio.

Intanto sul campo è tutto pronto

Tutto è pronto per la partita più importante dell’anno. E che rischia di essere la più importante della storia del club.

Le formazioni.

Monza: Di Gregorio, Bettella, Bellusci, Pirola, Sampirisi, Barberis, Colpani, Frattesi, Carlos Augusto, Gytkjaer, Mota Carvalho. A disposizione: Sommariva, Donati, Boateng, D’Errico, Scaglia, Barillà, Armellino, Scozzarella, Ricci, Balotelli, Diaw, D’Alessandro. All: Brocchi

Brescia: Joronen, Karacic, Cistana, Mangraviti, Martella, De Looi, Bisoli, Ndoj, Bjarnason, Donnarumma, Aye. A disposizione: Andrenacci, Mateju, Spalek, Semprini, Labojko, Ragusa, Jagiello, Pajac, Papetti. All: Clotet



Il Monza si gioca la serie A con i piedi e la testa allo U-Power stadium, con le orecchie a Pescara. Dove la Salernitana ha tutto per centrare il successo che varrebbe promozione diretta in A senza passare dai playoff. Cristian Brocchi parla di felicità e rammarico, alla vigilia di questi 90 minuti conclusivi di regular season. Per i punti persi per strada nella fase centrale del girone di ritorno, per un calendario che ha messo di fronte ai biancorossi squadre in lotta per qualche obiettivo, a differenza di quanto è successo proprio ai campani. Avanti in classifica di due punti. E pensare ai tre guadagnati a tavolino per la mancata concessione del rinvio alla Reggiana (che generò anche una diatriba a distanza tra Galliani e Lotito) amplifica il rammarico di un Monza che, da neopromossa, se non avesse dilapidato punti con le retrocesse ora starebbe lì a programmare la prossima massima categoria.

La storia che non si fa con i se racconta però che il Monza, nelle ultime 12 sfide casalinghe con il Brescia, ha perso solo una volta. E le “Rondinelle” sono proprio la squadra che più di ogni altra il Monza ha affrontato nella sua storia in cadetteria: 57 volte, con 16 vittorie e 22 sconfitte.

La squadra di Brocchi si presenta all’incontro con un parziale di 4 vittorie nelle ultime 4 uscite, con un parziale che potrebbe allungarsi a 5 come solo nel 1964 era riuscito. Ma anche il Brescia, a caccia di punti playoff, è una squadra in salute e ha perso solamente due delle ultime 13 partite giocate di campionato. In entrambi i casi, però, è stato fuori casa. Fattore determinante per la lettura tattica del match saranno le palle alte e le palle inattive, con nessuna squadra che ha segnato di testa più gol del Monza (14, come il Cittadella) nel campionato in corsa. Interessante saranno anche i primi 45 minuti di gioco, se è vero che nessuno ha segnato più del Brescia (30 reti) nella prima metà gara e nessuno ne ha subiti di meno del Monza (11) proprio nella prima frazione.

Oltre che su Brocchi, già allenatore del Brescia nel 2017, riflettori anche sul bresciano Balotelli. Che all’andata polemizzò con il presidente bresciano Cellino, per la mancata concessione del pass auto allo stadio.



Lunedì 10 maggio alle 14 all’U-Power Stadium: novanta minuti per inseguire il secondo posto e la promozione diretta in serie A. Il Monza di Cristian Brocchi sfida il Brescia che invece gioca per i playoff. Novanta minuti preziosissimi per entrambe. I biancorossi che sono terzi guarderanno anche al risultato di Pescara-Salernitana: i campani sono secondi a 66, il Monza insegue a 64, il Brescia è ottavo a 53 punti, il Pescara è retrocesso.

Se non sarà serie A, per il Monza saranno playoff. Ecco tutte le info utili.

