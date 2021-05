Monza-Brescia, ecco la probabile formazione di Brocchi per centrare la serie A

Tensione alle stelle per gli ultimi 90 minuti di campionato: il Monza deve battere il Brescia e sperare che il Pescara intralci la via della Salernitana per continuare a sognare la promozione diretta, altrimenti dovrà la caccia alla Serie A passando dai playoff. Per l'occasione Brocchi ritrova quasi tutti, mancherà solo Paletta della rosa biancorossa. Si gioca lunedì alle 14 all'U-Power Stadium.

PROBABILE FORMAZIONE MONZA (3-5-2) 22 Di Gregorio; 19 Scaglia, 6 Bellusci, 98 Pirola; 31 Sampirisi, 16 Frattesi, 8 Barberis, 21 Armellino, 30 Carlos Augusto; 7 Boateng, 47 Mota Carvalho.

A disp.: 12 Sommariva, 63 Rubbi, 2 Donati, 3 Anastasio, 9 Gytkjaer, 10 D’Errico, 18 Bettella, 20 Barillà, 23 Scozzarella, 24 Maric, 27 Ricci, 28 Colpani, 45 Balotelli, 66 Diaw, 77 D’Alessandro. All.: Brocchi