Serie B, LIVE big match Monza-Venezia: alle 16 fischio d’inizio per l’alta classifica Cinque assenze per Brocchi, in palio tre punti pesanti a nove giornate dalla fine del campionato. Nei precedenti in B, perfetto equilibrio tra i biancorossi e i veneti. All’andata finì con il successo per 0-2 firmato Carlos e Mota Carvalho

Se il campionato fosse lungo un giorno, saremmo all’ora dell’happy hour. E il Monza, il brindisi per la serie A lo potrà fare solo se saprà far festa in questi ultimi nove turni stagionali. A cominciare da oggi, con lo scontro diretto allo U-Power Stadium contro il Venezia. Prima partita da dentro o fuori, contro una diretta rivale per le primissime posizioni di classifica.

Il Monza arriva all’appuntamento senza gli infortunati Barberis, Gytkjaer e Balotelli, a cui si sono aggiunti in settimana anche Barillà e Lamanna. Proprio l’assenza del portiere, tornato titolare martedì con la Reggiana dopo aver perso il posto tra i pali proprio a Venezia un girone fa, è valsa la prima convocazione di Andrea Mazza, portiere classe 2004.

A dirigere l’incontro, con fischio d’inizio alle 16, sarà Manuel Volpi di Arezzo, che mai prima d’ora aveva arbitrato i biancorossi. In campo con lui gli assistenti Niccolò Pagliardini di Arezzo ed Edoardo Raspollini di Livorno. Quarto ufficiale Lorenzo Maggioni di Lecco.

Nei trenta precedenti in B, bilancio sin qui in perfetta parità, con 12 vittorie per parte. Solo nel novembre del 1993, il Monza ha pareggiato uno dei 14 incontri casalinghi contro i lagunari: al novantesimo, l’unico precedente in parità fu sancito dallo 0-0 del triplice fischio.

I veneti si presentano in Brianza con un parziale di 19 punti nelle ultime 12 trasferte di campionato, frutto di 4 vittorie e 7 pareggi, con la sola sconfitta maturata sul campo del Pordenone: da metà novembre in poi, soltanto la capolista Empoli ha fatto meglio, mettendo insieme 22 punti.

Dopo la rete nell’infrasettimanale alla Reggiana, Carlos Augusto trova la squadra con cui ha segnato il primo dei suoi tre gol stagionali in B: suo fu infatti il timbro nel momentaneo 0-1 del Penzo, durante lo scorso mese di dicembre, in una partita che terminò 0-2.

