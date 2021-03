Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Pallavolo, playoff: Saugella Monza contro Chieri in gara 1 dei quarti di finale La Saugella Monza lunedì 29 marzo inizia l’avventura nei playoff di serie A: per gara 1 dei quarti di finale all’Arena arriva la Reale Mutua Fenera Chieri.

Fresche di Coppa Cev 2021, le ragazze della Saugella Monza lunedì 29 marzo iniziano la loro avventura nei playoff di serie A. Le monzesi partono dai quarti di finale in virtù del terzo posto in stagione regolare e incontrano la Reale Mutua Fenera Chieri, promossa dopo il ritiro dal campionato della VBC èpiù Casalmaggiore per i casi di positività al Covid-19 tra le atlete e la quarantena.

Si gioca al meglio delle tre gare, con la prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley che beneficerà del fattore campo a favore avendo chiuso la regular season con un miglior piazzamento (Chieri è arrivata sesta).

Gara 1 lunedì 29 marzo, alle 18, all’Arena di Monza, Gara 2 è prevista per giovedì 1 aprile a Chieri, alle 18.30.

