Gp d’Italia: tradizionale ricognizione delle Frecce tricolori su Monza e Brianza - VIDEO Sabato mattina tradizionale ricognizione alla vigilia della gara per due aerei della pattuglia acrobatica delle Frecce tricolori. Si sono viste a Monza e anche in Brianza.

Il bello delle Frecce Tricolori quando arrivano su Monza per il Gp d’Italia è che catturano l’attenzione anche a chilometri di distanza. Sabato sono arrivate puntuali in tarda mattinata per la tradizionale ricognizione alla vigilia della gara: due aerei per sorvolare il circuito e provare l’esibizione.

Una manciata di minuti in cui molti si fermano e puntano gli occhi al cielo per catturare le acrobazie. A Monza ma anche in Brianza.

Appuntamento con la squadra acrobatica a domenica 12 settembre, sull’autodromo nazionale di Monza qualche minuto prima del semaforo verde del 92esimo Gp d’Italia.

