F1 a Monza, il programma del Gp d’Italia: novità Sprint Qualifying, conferma Frecce tricolori

Una grande novità in pista nel programma del Gp d’Italia 2021 in programma dal 10 al 12 settembre all’Autodromo nazionale di Monza e una attesa conferma in cielo: domenica tornano le Frecce tricolori.