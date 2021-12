Formula 1: respinti i reclami Mercedes, confermata la vittoria di Verstappen Respinti i reclami presentati dalla Mercedes, Max Verstappen è il vincitore del Gp di Abu Dhabi e campione del mondo. Altre 96 ore per un possibile controricorso.

Respinti i reclami presentati dalla Mercedes, Max Verstappen è il vincitore del Gp di Abu Dhabi e può continuare i festeggiamenti per il primo Mondiale conquistato. La scuderia di Lewis Hamilton si era appellata ai giudici per presunte irregolarità in regime di safety car, entrata a cinque giri dalla fine per l’incidente occorso a Latifi: nel mirino Mercedes un momento in cui Verstappen prima di lanciare l’ultimo giro ha messo il musetto della Red Bull davanti a Hamilton (che era al comando) e il fatto che alcune auto non fossero sdoppiate all’uscita della safety car dalla pista.

Mercedes aveva presentato due reclami appena finita la gara appellandosi al regolamento. Ora ha 96 ore per decidere un nuovo ricorso.

La FIA ha rilasciato un documento alle 22:14 ora locale in cui afferma che la protesta è stata respinta.

“Considerate le varie dichiarazioni rilasciate dalle parti, i Commissari Sportivi stabiliscono che sebbene la vettura 33 si sia mossa ad un certo punto, per un brevissimo periodo di tempo, leggermente davanti alla vettura 44, in un momento in cui entrambe le vetture acceleravano e frenavano, si è spostato dietro la vettura 44 e non era davanti quando è terminato il periodo di Safety Car (cioè alla linea). Di conseguenza, la protesta viene respinta e il deposito di protesta non viene rimborsato”, ha concluso la dichiarazione della FIA.

