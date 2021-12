Formula 1: Verstappen vince il Mondiale 2021, Hamilton battuto all’ultimo giro VIDEO - FOTO Max Verstappen su Red Bull ha vinto il Mondiale 2021 di Formula 1 precedendo sul traguardo di Abu Dhabi il rivale Lewis Hamilton su Mercedes all’ultimo giro.

Si sono presentati all’ultima gara del Mondiale appaiati e se la sono giocata fino all’ultimo metro. Max Verstappen su Red Bull ha vinto il Mondiale 2021 di Formula 1 precedendo sul traguardo di Abu Dhabi il rivale Lewis Hamilton su Mercedes al termine di una gara che si è decisa all’ultimo giro dopo l’ingresso della safety car.

È finita con Verstappen a 395,5 punti (10 vittorie) e Hamilton a 387,5 punti. Nella classifica costruttori ottavo titolo consecutivo alla Mercedes davanti a Red Bull e Ferrari.

Un finale incredibile per una stagione incredibilmente equilibrata. Partenza più brillante del britannico della Mercedes che al semaforo verde è scattato superando subito l’olandese in pole.

Subito scintille: poco dopo alla chicane primo attacco di Verstappen, sorpasso e contatto tra i due con il sette volte campione del mondo che finisce fuori e taglia tutta la curva mantenendo il comando. Non ci sono gli estremi per un’investigazione, dice la direzione gara.

Poi è tutta una gara con l’inglese davanti, Verstappen all’inseguimento e il gioco di squadra della Red Bull nel momento dei cambi gomme - pneumatici e ingressi ai box saranno decisivi - quando Perez trovandosi davanti ha lavorato ai fianchi il campione inglese per far rientrare l’olandese.

Hamilton ancora davanti con una decina di secondi di vantaggio quando a cinque giri dalla fine Latifi va contro il muro dopo un duello con Mick Schumacher ed entra la safety car fino alla rimozione dell’auto.

Momenti decisivi non solo in pista ma anche ai box con i team manager attaccati alle radio: la direzione di gara prima sembra intenzionata a far finire la corsa senza permettere ai doppiati di superare la Safety Car, con cinque auto tra Hamilton e Verstappen. Poi decide per riallineare la classifica fino a quel momento.

Hamilton e Verstappen ripartono ruota a ruota, un Mondiale in un solo giro: alla curva cinque l’olandese infila il campione e va via. Hamilton ci prova ancora una volta, ma niente da fare: Verstappen è campione del Mondo. La prima volta per un olandese, la prima volta per la marea arancione che esplode e acclama il suo pilota.



Toto Wolf al muretto è furioso, Hamilton è deluso. Ma sarà lui ad andare a cercare il vincitore per congratularsi. Alla fine è festa sul podio. Anche per la Ferrari con Carlos Sainz arrivato terzo, dopo il ritiro nel finale di Perez. Appuntamento al 2022 con una formula 1 che si annuncia tutta diversa. Difficilmente potrà replicare le emozioni di quest’anno.

