F1, Gp d’Italia 2019: a Monza trionfo per Leclerc e la Ferrari

Festa Ferrari a Monza: Charles Leclerc ha conquistato all’autodromo nazionale la seconda vittoria consecutiva (e in carriera) dopo quella di Spa. Sul podio Bottas e Hamilton (McLaren). Un successo che suggella un fine settimana entusiasmante per la Rossa e per il suo giovane campione, 21 anni, partito dalla pole position. Leclerc al semaforo verde è riuscito a mantenere la testa resistendo a un Hamilton migliore al via e poi ha respinto ogni attacco, anche quello di Bottas quando velocissimo ha superato il suo compagno di scuderia Hamilton in difficoltà con gli pneumatici. Leclerc ha fatto una gara lucida e determinata, anche secondo i commentatori tecnici, è stato “estremo” in diverse decisioni che alla fine lo hanno portato alla vittoria. Una attitudine che ha fatto decisamente capitolare i tifosi ai suoi piedi, definitivamente quando nell’intervista di fine gara ha chiesto di poter rispondere in italiano. Tredicesimo l’altro ferrarista Vettel, penalizzato da un errore al sesto giro.

«Non mi sono mai stancato così in una gara - ha commentato il vincitore Charles Leclerc - assolutamente incredibile non ci sono parole per descrivere quello che ho provato dentro la macchina e sul podio con tutti i tifosi. Era molto difficile, soprattutto per il fatto di avere due Mercedes dietro. Abbiamo fatto la strategia giusta e siamo riusciti a tenerli dietro nonostante abbia fatto qualche piccolo errore. Negli ultimi sette otto giri ho cominciato a pensare che fosse fatta, negli ultimi due giri ho visto i tifosi eccitati».

