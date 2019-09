F1, #ilCittadinoGp: il LIVE del Gp d’Italia 2019 a Monza Il live-blog del Cittadino per raccontare il Gp d’Italia 2019, i tre giorni all’insegna della velocità e dei tifosi all’autodromo nazionale di Monza.

Motori finalmente accesi sul Gp d’Italia 2019. Tre giorni all’insegna della velocità e dei tifosi all’autodromo nazionale di Monza. Questo è live-blog del Cittadino per raccontare quello che succede. Si legge dal basso verso l’alto, ovvero l’ultima notizia è la più aggiornata.

Ore 18. L’analisi della giornata firmata Nestore Morosini. La pioggerella disturba le prove libere a Monza ma il più veloce è sempre Leclerc: il pilota della Ferrari numero 16 in testa nelle prove libere disturbate dalla pioggia. C’è grande incertezza su quanto potrà accadere fra venti ore nelle prove ufficiali del Gp d’Italia. LEGGI #Morosininpista

Ore 17.50. Tra i personaggi non solo i vip, ma anche gli addetti ai lavori. Per esempio Davide Casati, 29 anni ancora da compiere e responsabile dell’ufficio stampa del circuito. Una carriera iniziata grazie a un annuncio online e un curriculum inviato in autodromo. LEGGI Il primo Gp da protagonista di Davide Casati. Grazie a un annuncio online

Ore 17. Tifosi (tanti e tanti per la Ferrari), piloti nel paddock, piloti in pista: GUARDA LE FOTO del venerdì all’autodromo di Monza

Ore 16. Jody Scheckter con la sua Ferrari T4 del 1979 protagonista in pista a Monza durante il venerdì, vissuto tra la grande attesa per Charles Leclerc e l’arrivo di Max Allegri nel paddock.



Ore 15. In attesa che le monoposto di F1 scendessero in pista per la seconda sessione di prove libere c’è stato un momento particolare, il primo del fine settimana, in cui ricordare una giornata storica. Era il 9 settembre di quarant’anni fa quando Jody Scheckter vinceva, qui a Monza, il Gran Premio d’Italia e contemporaneamente il Campionato del mondo. Un momento emozionante per lui e per i molti tifosi, anche quelli giovani che quel giorno non era non ancora nati, all’insegna del tifo Ferrari.

Ore 14.45. Si avvistano i volti noti nel paddock dell’autodromo. Così se Alain Prost cammina dritto parlando al telefono (veloce come in pista), capita di incrociare Max Allegri presente per la sua prima volta all’autodromo insieme al figlio Giorgio. Il mister parla volentieri di Formula 1, non parla proprio di calcio. LEGGI La prima volta di Max Allegri a Monza: «Ma di calcio non vi dico niente...»

Ore 12.30. Spenti i motori delle F1 su una pista che si è timidamente asciugata nella parte finale delle prove. Ultimi giri che hanno visto forse un’anticipazione di domenica prossima con la Mercedes di Lewis Hamilton che ha percorso alcuni giri alle spalle delle Ferrari si Sebastian Vettel. Bandiera a scacchi che poco dopo ha sancito con Charles Leclerc il primo segnale positivo di questo fine settimana, con Il monegasco che ha girato sul piede di 1.27.905, tempo comunque altro rispetto al potenziale di tutti i piloti. Però fa bene al pubblico monzese vedere in testa alla lista dei tempi una Rossa. Alle 15 altri novanta minuti che, tutti sperano, si possano disputare su pista asciutta.

Ore 12.01. Razionale, sicura. Ma anche fredda. Sistemi di prevenzione e gestione dei flussi di tifosi, riduzione degli accessi al paddock. Ma anche il rischio di allontanare ulteriormente il pubblico da un mondo dorato e non così facile da raggiungere. LEGGI: il crocevia della nuova Formula 1 a Monza.

Ore 12. La prima delle tre ore riservate alla F1, oggi nelle prove libere, è andata in archivio. Dopo quella per Kimi Raikkonen in sabbia alla Parabolica Fabrizio Fondacci, il direttore di gara del Gran Premio d’Italia, è stato costretto altre due volte a sospendere temporaneamente il lavoro in pista dei piloti. Sergio Perez con la sua Racing Point ha sbattuto all’uscita della variante Ascari, picchiando sia davanti che dietro e demolendo le relative appendici alari. Anche una Toro Rosso ha costretto allo stop momentaneo fermandosi in mezzo alla prima variante. Pista che si sta asciugando nel frattempo e quindi ora stanno girando di più i vari piloti.

Ore 11.35. Prima mezzora di prove libere che vede una bandiera rossa a fermare il gruppo di monoposto del Mondiale. Kimi Raikkonen, sull’Alfa Romeo, è uscito di pista nella parte terminale della Parabolica finendo contro le barriere. Nessun problema per il finlandese ma prove sospese per riportare ai box la monoposto italosvizzera. Intanto, considerando le condizioni metro sfavorevoli, le squadre finora hanno girato molto meno del solito con i due team che si stanno studiando, Ferrari e Mercedes, che hanno mandato in pista per un solo giro a testa ognuno dei quattro protagonisti previsti.

Ore 11. Si apre la corsia box ed è il momento in cui i già molti appassionati presenti potranno vedere all’opera i piloti del Gran Premio d’Italia. Un’ora e mezza di prove libere, per la prima sessione in programma, su una pista bagnata da una pioggia che per ora però è diminuita d’intensità. Scelta probabile le Gomme intermedie per tutti, con le squadre che cercheranno di capire la soluzione migliore in vista della gara, domenica alla 15 e 10, che si preannuncia su pista umida. Saranno poi le previsioni meteo a confermarlo ma, già da ora, sappiamo che quello di questa edizione è un gran premio con più incognite meteo dei precedenti.

Ore 10.30. Si sono concluse le prove libere della F3 che aprono ufficialmente il fine settimana del Gran Premio d’Italia. Mezzora di pista a disposizione dei campioncini del futuro che però, di fatto, hanno potuto sfruttare solo i primi giri a loro disposizione, perché poi ha iniziato a piovere rendendo scivoloso l’asfalto dello Stradale. Al comando i due piloti del team italiano Prema, Roebrt Shwartzman e Marcus Armstrong, con il primo che è anche il leader della classifica alla vigilia di Monza. Terzo il brasiliano figlio d’arte Pedro Piquet, vincitore qui un anno fa. Solo quindicesimo il primo dei due italiani, Leonardo Pulcini, e ancora più indietro, ventiquattresimo su trenta, Alessio Deledda. Per tutti loro nel pomeriggio la sessione unica di qualifiche. Nel frattempo si stanno preparando i piloti e le monoposto della F1 per la prima sessione di libere che partirà alle 11.

Ore 9.30. Piove sull’arrivo dei primi tifosi al parco di Monza. Piove e pioverà (o sarà umido) per tutto il venerdì. Il meteo è ballerino, le previsioni sono variabili: qualifiche del sabato in una bella giornata, pioggia nella notte, gara asciutta. LEGGI le previsioni meteo e i consigli dell’autodromo in caso di pioggia (VAI)

Le novità sono due: Charles Leclerc è il nuovo, riconosciuto, beniamino dei tifosi della Ferrari (LEGGI Il ritratto firmato Nestore Morosini); e la presenza dei testimoni di Geova che accolgono i tifosi ad ogni ingresso del parco ( LEGGI La pioggia battezza il weekend, tempio della velocità con cartoline spirituali)

Il venerdì è il giorno in cui rombano i motori. Ma l’atmosfera sulla pista si è scaldata già giovedì 5 settembre, giorno di inizio del lungo weekend dei motori: leggi qui il calendario di Monza FuoriGP e leggi qui le modifiche alla viabilità tra servizi e divieti: con la mappa interattiva e tutte le info. Anche per la Statale 36.

Nel giovedì del Gp d’Italia protagonisti i tifosi: nugoli di turisti già in giro per il centro, il traffico decisamente più sostenuto del solito e l’assalto all’autodromo nazionale per l’appuntamento con Pit walk e sessione autografi. GUARDA LE FOTO del giovedì al Gp d’Italia 2019

In centro apertura di Monza FuoriGp con ancora fresca la notizia della firma del rinnovo dell’accordo per il Gp d’Italia a Monza per altri cinque anni. Le parole del sindaco Dario Allevi e degli assessori Andrea Arbizzoni e Massimiliano Longo. GUARDA il servizio di www.ilcittadinomb.it.

Una inaugurazione bagnata dalla pioggia che però non ha frenato il programma e la presentazione ufficiale dell’Ac Monza.

