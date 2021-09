La partita Vis Nova- Breno valevole per la prima giornata di serie D ' stata sospesa al 17' del pt per impraticabilità di campo (Foto by Paolo Volonterio)

Calcio serie D: il temporale ferma l’esordio della Vis Nova contro Breno Ci ha pensato il temporale a fermare la partita di esordio di serie D di calcio tra Vis Nova e Breno a Giussano, mentre i padroni di casa perdevano per 1-0: stop la 17’.

Il campionato di serie D, girone B, ha preso avvio con un rinvio. Il violento acquazzone abbattutosi su Giussano alle 15, dopo 17’ minuti di gioco ha costretto il direttore di gara, Mancini di Pistoia, a sospendere il match tra Vis Nova e Breno per impraticabilità di campo, al termine di due sopralluoghi sul rettangolo di gioco.

Al momento della sospensione i bresciani erano in vantaggio per 1-0 con un goal realizzato al 1’ dal centroavanti Triglia abile a sfruttare al centro dell’area uno scontro tra il portiere brianzolo Cella e il centrale Frigerio, a seguito di un calcio di punizione battuto fuori area da Gasperoni. Nello scontro Cella si infortunava e sarebbe stato sostituito, se la partita fosse continuata. Il Vis Nova tornerà in campo mercoledì 22, alle 15, per il primo turno di coppa Italia contro l’Alcione Milano, dopo aver vinto la gara preliminare eliminando per 3-1 la Brianza Olginatese. Anche quella del primo turno sarà gara unica ad eliminazione diretta.

