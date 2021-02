Calcio, serie C e D: vince il Seregno, pari per Renate e Vis Nova, Folgore Caratese ko I risultati delle brianzole impegnate nei campionati di serie C e D: vince il Seregno, pareggio per Renate e Vis Nova, sconfitta per la Folgore Caratese.

Una vittoria, una sconfitta e due pareggi nella domenica delle brianzole impegnate nei campionati di serie C e D.

In serie C il Renate non è andato oltre lo 0-0 contro il Pontedera. Le pantere brianzole hanno avuto diverse occasioni da rete ma sono stati imprecisi in fase di conclusione. Hanno poi chiuso la partita in dieci uomini per l’espulsione, nei minuti di recupero, di Ranieri. Il Renate ha agganciato in vetta alla classifica il Como (che ha una partita in meno) con 46 punti.

Il Seregno, nel big match di giornata, ha vinto per 2-1 contro la Casatese seconda in classifica. Al Ferruccio sono passati in vantaggio i padroni di casa con un gol di Borghese. Dopo il pareggio ospite è stato Jimenez a regalare i tre punti alla squadra di Franzini che allunga ancora in classifica: ora è a quota 34 punti, +4 sulla Casatese sempre seconda in classifica. (LEGGI QUI la cronaca del match che ha laureato il Seregno campione d’inverno).

Nello stesso girone impatta per 1-1 in casa il Vis Nova, fermato dal NibbionOggiono. Al gol di Valtolina per i giussanesi ha risposto Tremolada nel secondo tempo, blindando così il pari. Le lucertole continuano a restare a metà classifica con 21 punti.

La trasferta contro il Gozzano ha invece il sapore della sconfitta per la Folgore Caratese: i brianzoli sono stati puniti al 20° del primo tempo da un rigore di Allegretti che ha fissato il risultato finale e confermato la propria squadra in vetta al classifica del girone A. Ottavo posto per la Folgore Caratese a quota 29 punti.



