(Foto by Fabrizio Radaelli)

Calcio serie C Monza (Foto by Fabrizio Radaelli)

Calcio, la serie C conferma lo sciopero: Monza-Pro Patria slitta, squadre in campo nel 2020 Mercoledì sera la Lega Pro ha confermato lo sciopero proclamato per chiedere al governo azioni verso la defiscalizzazione dei club. Monza-Pro Patria, prima giornata del girone di ritorno, non si gioca.

“La Lega dispone che le gare della prima giornata di ritorno del Campionato Serie C in programma nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 vengano rinviate a data da destinarsi”. È il comunicato con cui mercoledì sera la Lega Pro ha confermato lo sciopero proclamato lunedì per chiedere al governo azioni verso la defiscalizzazione dei club.

Ergo: Monza-Pro Patria in programma domenica 22 dicembre alle 17.30 allo stadio Brianteo non si gioca e il campionato va in pausa natalizia fino a gennaio 2020. La prevendita era già stata sospesa con l’annuncio dell’intenzione di fermare il campionato.

Dichiarazione del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli: “L’incontro tra il ministro Gualtieri e il presidente Gravina è stato istituzionalmente corretto. Ringrazio sentitamente il Ministro per l’attenzione riservata alla Lega Pro e la disponibilità al dialogo dimostrata. Così come ringrazio il presidente Gravina. L’incontro è stato positivo perché ha consentito di delineare cosa serva ai nostri club e sono emersi interessanti spunti di riflessione. Quello che ci interessa è che i club di Lega Pro arrivino alla sostenibilità economica-finanziaria. Abbiamo però la necessità di atti tangibili e concreti, di passare dalle analisi ai provvedimenti. Noi sappiamo di compiere un atto importante, domenica non si gioca. Di ciò ho informato il consiglio direttivo”

