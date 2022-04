Atletica: Filippo Tortu torna in pista, 100 metri a Nairobi il 7 maggio e poi 200 a Doha Filippo Tortu ha svelato i programmi per il suo ritorno alle gare dopo l’estate olimpica che ha regalato l’oro della 4x100 a Tokyo 2020. Il debutto è previsto il 7 maggio sui 100 metri a Nairobi, poi i 200 in Diamond League a Doha.

L’attesa è finita: Filippo Tortu ha svelato i programmi per il suo ritorno alle gare dopo l’estate olimpica che ha regalato l’oro della 4x100 a Tokyo 2020. Il debutto è previsto il 7 maggio sui 100 metri a Nairobi, sulla pista che a settembre 2021, a fine stagione, gli aveva dato il personal best sui 200 e il pass per i Mondiali. Finora si è concentrato sugli allenamenti, saltando le gare indoor compresi campionati italiani e Mondiali. L’estate 2022 ha due circoletti rossi già segnati sul calendario: i Mondiali di Eugene a luglio e gli Europei a Monaco di Baviera in agosto.

“La pista mi aveva regalato delle belle sensazioni e quest’anno ho deciso di iniziare la stagione proprio da qui”, ha fatto sapere il velocista delle Fiamme Gialle. Parteciperà al Kip Keino Classic e finora un nome annunciato tra gli avversari è quello del primatista africano dei 100 metri Ferdinand Omanyala (9″77).

Poi volo per il Qatar dove, a Doha, il 13 maggio c’è il primo meeting stagionale di Diamond League: qui correrà i 200 metri, “la mia prima curva della stagione” dice.

“Non vedo l’ora di gareggiare - ha commentato - Abbiamo scelto Nairobi con il mio allenatore, papà Salvino Tortu e con Federico Rosa, il manager che da quest’anno collabora con il nostro team per la ricerca e selezione dei meeting, perché lo scorso anno abbiamo chiuso la stagione con un ottimo tempo e fantastiche sensazioni. Il contesto e la pista mi sono piaciuti molto e voglio provare a cimentarmi lì anche sui 100 metri. Sarà poi la volta di Doha, dove mi aspetto di poter incontrare atleti molto forti che mi stimoleranno a fare bene. Quest’anno gli obiettivi individuali sono chiari: finale ai Mondiali e medaglia agli Europei sui 200 metri. Abbiamo selezionato con cura le prime gare per arrivare pronti ai principali appuntamenti della stagione”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA