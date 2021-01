Astro Skating in pista a Seregno, medaglie e non solo: «Prova emblematica verso il ritorno alla normalità» Ritorno in pista da incorniciare per i quattro gruppi di Astro Skating di Monza impegnati nel fine settimana a Seregno nella prima fase del Campionato Regionale Pattinaggio Spettacolo e Sincronizzato. «Prova emblematica per tutta la società nel percorso di ritorno alla normalità», dice la presidente Luisa Biella.

Tutti i gruppi torneranno in gara a marzo nella fase successiva che qualificherà gli atleti ai campionati italiani 2021.

«Oltre all’ottimo risultato agonistico - esordisce la presidente Luisa Biella - questa prova è stata molto importante per ridare fiducia e stimoli sportivi a tutte le nostre atlete. E diventa anche emblematica per tutta la società nel percorso di ritorno alla normalità» .

Nella disciplina del pattinaggio sincronizzato sul gradino più alto del podio è salito il gruppo di Sincronizzato Junior Monza Precision Team che ha eseguito un esercizio dal titolo “The Circle of Life” con un’ incisiva coreografia con brani tratti dal musical “The Lion King”.

Nella disciplina del pattinaggio spettacolo primo posto per il Gruppo Junior Monza Show Team che ha eseguito l’esercizio “Malala’s words” ispirato alle vicende della ragazzina pakistana vittima di un attentato, divenuta paladina del diritto all’istruzione e del potere dei libri per un mondo di pace.

Secondo posto nella categoria Quartetti Divisione Nazionale per il Monza Poker che ha eseguito l’esercizio “Fiamme a Notre Dame” ispirato all’incendio che il 15 aprile 2019 è divampato nella cattedrale parigina. Nella stessa categoria quarto posto per il Monza Stardust che ha volteggiato sui pattini nell’esercizio “Il Duello”, emblema della sfida e del confronto.

«Grazie a tutti i dirigenti, ai genitori e a tutti coloro che hanno sostenuto questa meravigliosa attività in un momento particolarmente difficoltoso - ha concluso la presidente Biella - è stata un’ importante esperienza sportiva ed educativa che ha portato tutti a confrontarsi e collaborare in una sinergia gioiosa e ricca di belle relazioni».

