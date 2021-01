Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Il Palasomaschini di Seregno si accende per il pattinaggio artistico Domenica è andata in scena a porte chiuse la prima fase del campionato regionale, in gara i gruppi show/sincronizzato. Nove le classifiche redatte al termine delle prove. Ecco i nomi di tutti i vincitori della manifestazione.

Il PalaSomaschini di Seregno è stato teatro domenica scorsa della prima fase del campionato regionale di pattinaggio artistico, che ha visto in gara i gruppi show/sincronizzato. L’organizzazione della giornata è stata curata dallo staff della sezione pattinaggio del Seregno Hockey 2012. Nove sono state le classifiche redatte al termine delle prove.

Tra i Piccoli Gruppi, il primo posto è stato appannaggio del Blue Team del San Lazzaro, davanti al Revolution Team dell’Sc Vanzaghello. Nei Gruppi Juniores, il Monza Show Team dell’Astro Roller Skating ha preceduto lo Junior Team dell’Sc Vanzaghello. Tra i Quartetti Seniores, bene la Serendipity del Roller Macherio, unica a scendere in pista, mentre tra i Quartetti Juniores il Rinascimento dello Skating Busto Arsizio ha sopravanzato nell’ordine il Minion Quartet dell’Sc Vanzaghello, lo Yuki del Roller Macherio ed il Blue Quartet del San Lazzaro. Tra i Quartetti Cadetti, prima piazza per Vita-Mine della Polisportiva G XXIII di Seregno, davanti alle Dreamers della Castellana Pattinaggio.

Nella categoria Quartetti Divisione Nazionale, al contrario, le Good Vibes della Polisportiva G XXIII di Seregno hanno regolato la concorrenza di Monza Poker dell’Astro Roller Skating, Wonders della Castellana Pattinaggio, Monza Sturdust dell’Astro Roller Skating, Sunrise Quartet dell’Sc Vanzaghello, Flying Skaters dell’Sc Vanzaghello e Galla Four della Rotellistica Gallaratese. Nei Piccoli Gruppi Divisione Nazionale, bene le Soul Skaters dell’Sc Vanzaghello, che hanno preceduto le Blueskasters del Seregno Hockey 2012 ed il Pattinaggio Roncadelle del Roncadelle Pattinaggio.

Tra le Sincro Seniores, il Roll’Fire dello Skating Monza ha avuto la meglio sulle Blue Bads del Pattinaggio Cocquio. Infine, tra le Sincro Juniores il Precision Team dell’Astro Roller Skating ha sopravanzato le Precision Dream del Seregno Hockey 2012, il Galla Sincro Junior della Rotellistica Gallaratese ed il Blue Precision Team del San Lazzaro.

«Abbiamo vinto la sfida contro le difficoltà del lockdown -ha commentato Roberta Raimondi, presidente del Seregno Hockey 2012-, con un evento a porte chiuse. Complimenti agli atleti, ai genitori che hanno rispettato le regole, alle società partecipanti ed ai tecnici. Ringrazio i nostri dirigenti, i genitori che ci hanno dato una mano ed il comitato regionale, che ci ha assicurato fiducia. Non era facile, ma di questi tempi bisogna resistere, per non permettere che tutto si fermi.

