A teatro con il Cittadino: con l’abbonamento annuale due biglietti per il Manzoni di Monza Torna quest’anno la promozione “Accendi lo spettacolo”, già attiva e riservata agli abbonati della testata: con un abbonamento annuale (cartaceo o digitale ) a il Cittadino i lettori ricevono due biglietti omaggio al Teatro Manzoni di Monza.

Cronaca e teatro. Leggere il Cittadino può portare a ridosso del palcoscenico per assistere a uno degli spettacoli del ricco cartellone del teatro Manzoni di Monza. Torna quest’anno la promozione “Accendi lo spettacolo”, già attiva e riservata agli abbonati della testata.

Coloro che sottoscriveranno un abbonamento annuale (a 64 euro per la versione cartacea e a 39,90 per quella digitale) o semestrale (a 32 euro) a il Cittadino riceveranno in omaggio due biglietti per una delle rappresentazioni in programma nello storico teatro monzese.

«Le attività culturali sono state fortemente penalizzate dalla pandemia -sottolinea il direttore commerciale Fabio Latella - e il nostro giornale, che ha scritto e continua a scrivere la storia della città, non poteva non essere vicino a un’altra istituzione monzese qual è il Manzoni. Per questo ci è sembrato doveroso riprendere il cammino già iniziato con la direttrice artistica del Manzoni Paola Pedrazzini per rilanciare tra i nostri lettori il gusto e il piacere di trascorrere qualche ora a teatro per rilassarsi, divertirsi e sentirsi parte attiva dello spettacolo, una sensazione che solo l’immediatezza del teatro sa dare».

L’abbonamento a il Cittadino dura un anno dal momento della sottoscrizione e i lettori potranno scegliere tra i biglietti disponibili a seconda del periodo.

Il cartellone del Manzoni prevede diverse tipologie di spettacoli. Accanto alla sezione imperniata sulla “Grande Prosa”, vi sono quelle dedicate agli “Altri Percorsi”, al “Teatro Comico e Cabaret” e agli “Eventi Speciali”.

Molti i nomi noti in procinto di calcare il palcoscenico. Tra questi: Gioele Dix (dal 25 al 27 febbraio), Claudio Bisio (6 Marzo), Sergio Rubini (dal 18 al 20 marzo), Stefano Accorsi (il cui spettacolo è stato rinviato a fine marzo), Paola Gassman e Ugo Pagliai (il 29 aprile), Massimo Lopez e Tullio Solenghi (che saranno a Monza il 30 marzo dopo il rinvio del precedente spettacolo).

