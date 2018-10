Torna la Top 500+: col Cittadino a dicembre la classifica delle imprese di Monza e Brianza L’appuntamento in edicola è per giovedì 6 e sabato 8 dicembre. Prima la presentazione in Villa reale: torna la Top 500+, la classifica delle migliori aziende di Monza e della Brianza per fatturato distribuita gratuitamente col Cittadino.

Torna l’appuntamento con Top 500+. La ricerca de “il Cittadino” che mette in fila le 800 migliori aziende del territorio torna nelle edicole all’inizio di dicembre. Anche quest’anno la Top 500 + ”più”, stilando così una ancor più ricca classifica delle tante eccellenze brianzole che brillano in campo economico.

Oltre ai numeri, l’inserto conterrà commenti, interviste, case history delle aziende più rappresentative e altri dati per fare un quadro il più possibile completo. Per conoscere le prime della classe bisognerà attendere giovedì 6 e sabato 8 dicembre, quando, rispettivamente, nelle edicole di Monza prima e della Brianza poi, insieme all’abituale numero del settimanale, i lettori troveranno anche un corposo focus sulle imprese provinciali.

Un appuntamento, quello per i lettori, che sarà preceduto anche da quello pubblico, la tradizionale serata di presentazione dello studio , che si terrà il 3 dicembre, pochi giorni prima dell’uscita dello speciale

A differenza della cronaca, divorata dagli eventi di settimana in settimana, la classifica di un anno di fatturati, numeri, soldi, dietro cui ci sono persone, vite, lavoro, idee, cultura, resta per un anno intero. L’edizione della Top500 da anni registra i record di vendite sull’online (sito e AppStore): è la prova che il territorio fa gola da fuori, e anche chi non è raggiunto dalla diffusione cartacea vuol dare un’occhiata da vicino ai valori - in tutti i sensi - della Brianza.

E così, anche grazie all’aiuto indispensabile dei partner d’eccezione che continuano a sostenere l’iniziativa, questa edizione cercherà di conservare e incrementare la platea di sostenitori. L’invito è a tutte le aziende del territorio che possono trovare nella ricerca uno spazio per dare visibilità alla loro attività. Info: 039 3946011 o direzione.vendite.monza@spm.it.

