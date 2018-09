Susanna Camusso a Monza per l’inaugurazione di Officina giovani Il segretario generale nazionale della Cgil Susanna Camusso ha inaugurato, venerdì 21 settembre sera in via Monte Oliveto a Monza, Officina Giovani, un luogo di formazione, sviluppo e coworking promosso dalla Cgil di Monza e Brianza.

Il segretario generale nazionale della Cgil Susanna Camusso ha inaugurato venerdì 21 settembre sera in via Monte Oliveto a Monza Officina Giovani, un luogo di formazione, sviluppo e coworking promosso dalla Cgil di Monza e Brianza e dalla NIdiL, la sezione dedicata alle Nuove identità di Lavoro all’interno del sindacato, in collaborazione con alcune associazioni del territorio.

In uno spazio di circa 250 metri quadrati sono state allestite quindici postazioni di lavoro che dal 1° ottobre saranno messe a disposizione gratuitamente per periodi di tempo variabili da un mese a un anno a giovani freelance, titolari di partite Iva, start uppers, aspiranti imprenditori che hanno fatto (o faranno) richiesta alla Cgil presentando il progetto della loro attività. «Si tratta di uno spazio importante - ha sottolineato Camusso - inserito in un percorso di sperimentazione, di valorizzazione, di incontro di esperienze. Una precisa risposta a quei giovani che per accedere al mondo del lavoro hanno dovuto scegliere un’attività autonoma. Gli spazi collettivi di lavoro non sono molti e soprattutto prevedono dei costi. Qui, invece, i giovani potranno lavorare senza dover pagare».

«Con Officina Giovani - ha precisato Maurizio Laini, segretario generale della Cgil diMonza e Brianza-offriamo una serie di servizi e di attività di orientamento e di formazione che possono rappresentare risposte concrete alle difficoltà che oggi i giovani trovano nel mondo del lavoro, ma è anche il tentativo di provare a costruire insieme a loro nuove forme di tutela e rappresentanza, rinnovando il sindacato dentro un lavoro che cambia». All’inaugurazione hanno presenziato anche Claudio Treves, segretario generale nazionale di NidiL-Cgil, e i rappresentanti dei numerosi partner del progetto.

