Sicurezza: intesa Assolombarda e sindacati per prevenire gli infortuni su strada Nel progetto “Sicurezza sulle Strade” Assolombarda, Cgil, Cisl e Uil hanno siglato un accordo per prevenire gli infortuni sulla strada per delineare un quadro del fenomeno, individuare i punti critici e le possibili azioni di intervento e prevenzione.

Assolombarda, Cgil, Cisl e Uil hanno siglato un accordo per prevenire gli infortuni sulla strada. Un importante passo per creare sinergie sul territorio per raccogliere e analizzare i dati degli infortuni stradali al fine di delineare un quadro del fenomeno, individuare i punti critici e le possibili azioni di intervento e prevenzione.

Il documento è stato firmato a Milano nei giorni scorsi da Mauro Chiassarini, vicepresidente di Assolombarda alle Politiche del Lavoro, Sicurezza e Welfare; Massimo Bonini, segretario generale Cgil Camera del Lavoro Metropolitana di Milano; Carlo Gerla, segretario generale CISL Milano Metropoli; Danilo Margaritella, segretario generale Uil Milano e Lombardia.

L’intesa rientra nel progetto “Sicurezza sulle Strade”, un’iniziativa che mira a promuovere e a diffondere la cultura della sicurezza stradale, attraverso l’individuazione di buone prassi e la collaborazione di tutti gli enti e i soggetti preposti. Sempre di più la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, infatti, è considerata e si conferma un elemento determinante per la crescita del territorio e delle aziende sia in termini di riduzione di costi sia di maggiore efficienza.

Dati del 2016 riportano che gli infortuni sulle strade hanno inciso per quasi il 20% sul totale degli infortuni sul lavoro: con mezzo di trasporto (oltre il 3%), in itinere con mezzo di trasporto (12%), in itinere senza mezzo di trasporto (4%). Inoltre rispetto ai 1.104 infortuni mortali registrati ben 492 sono avvenuti sulle strade.

Preziosi per il raggiungimento dell’intesa sono stati il confronto con le istituzioni pubbliche, l’apporto del Comando del Compartimento Polizia Stradale della Questura di Milano, della Polizia Localedi Milano, della Regione Lombardia e dell’Inail regionale e l’esperienza portata da alcune aziende.

