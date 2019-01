Peg Perego di Arcore: a rischio 110 posti di lavoro Agitazione alla Peg Perego. Il contratto di solidarietà è in scadenza a marzo, ma all’orizzonte nell’azienda di Arcore potrebbero esserci 110 tagli. Circa il 25 per cento circa dei dipendenti.

Agitazione alla Peg Perego. Il 2018 sarebbe stato l’anno peggiore nella storia dell’azienda di Arcore, produttrice di passeggini e prodotti per l’infanzia. Il contratto di solidarietà è in scadenza a marzo, ma all’orizzonte potrebbero esserci 110 tagli. Si tratta del 25 per cento circa dei dipendenti; stesse cifre anche per lo stabilimento di San Donà di Piave. Prima di ogni commento ufficiale, c’è attesa per un incontro tra azienda e rappresentanti dei lavoratori che dovrebbe essere in programma a febbraio.

