Nova Milanese: Yeppon lancia il progetto “Yeppon Club” per accumulare credito a ogni acquisto

Arriva da Nova Milanese l’idea che punta a rivoluzionare l’e-commerce. L’ha pensata Yeppon, si chiama “Yeppon Club”e si propone come la prima piattaforma al mondo con cashback multisito integrato che permette di fare acquisti sugli e-commerce preferiti e accumulare credito in un “salvadanaio virtuale”. Che a quel punto potrà essere speso direttamente su Yeppon. Un sistema ormai sperimentato nella grande e media distribuzione, trasportato nel virtuale.

“Lo Yeppon Club è un progetto ambizioso e oneroso, abbiamo investito tante energie in questa direzione perché siamo convinti di tracciare un solco importante nel mondo dell’e-commerce - commenta Danilo Longo, co-founder di Yeppon - Abbiamo dedicato tante risorse in termini di ascolto e comprensione delle esigenze dei consumatori, che cambiano e si evolvono. Ed è quello che vogliamo fare anche noi, siamo consapevoli della portata delle sfide che ci attendono ma anche molto fiduciosi, è un qualcosa in cui crediamo fortemente”.

I prodotti disponibili su Yeppon.it, ognuno consultabile con scheda, foto e video, sono circa 400.000 e coprono tutti i settori tranne il food.

