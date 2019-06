Monza: venerdì 7 giugno una marcia per la sicurezza sul lavoro Una marcia per la sicurezza sul lavoro. Organizzano i sindacati Cgil, Cisl e Uil di Monza e Brianza per venerdì 7 giugno con partenza dalla sede Inail di Monza.

Una marcia per la sicurezza sul lavoro. Organizzano i sindacati Cgil, Cisl e Uil di Monza e Brianza per venerdì 7 giugno con partenza dalla sede Inail di Monza per tornare a richiamare l’attenzione di opinione pubblica e istituzioni. Da via Foscolo il corteo toccherà via Mentana, via Turati, largo Mazzini, via Manzoni, via Zucchi, per giungere, infine, alla sede della Prefettura di Monza, in via Carlo Prina. La partecipazione alla marcia è aperta a tutti.

LEGGI Presidio e flash mob in Regione per la sicurezza e per fermare le morti sul lavoro, l’assessore: «Una battaglia di civiltà»

L’iniziativa unitaria è l’ultima di una serie che i sindacati hanno indetto nel corso del 2019, dopo un inizio anno tragico per incidenti e morti sul lavoro. In Brianza, nel periodo compreso tra il 25 febbraio e il 12 aprile, ci sono stati cinque infortuni mortali.

“Cgil, Cisl e Uil ritengono necessari maggiori controlli nei luoghi di lavoro e un investimento sugli Rls, che devono essere coinvolti nei processi decisionali – si legge in una nota - Serve una formazione continua dei Responsabili dei lavoratori per la sicurezza e verifiche puntuali sull’applicazione dei dispositivi di sicurezza”.

Venerdì mattina partenza alle 9 da via Foscolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA