La Cgil Monza Brianza verso il congresso Si svolgerà il 23 e 24 ottobre a Seregno. Tra i temi sul tavolo il lavoro, il caso della K-Flex di Roncello e la presenza della criminalità in Brianza. Nel frattempo diverse categorie hanno eletto i nuovi segretari. I metalmeccanici eleggono un dipendente dell’Agenzia delle Entrate

Sarà una vera e propria convention il congresso della Camera del lavoro Cgil di Monza e Brianza che si terrà il 23 e il 24 ottobre a Seregno (auditorium di piazza Risorgimento).Al dibattito congressuale, aperto dalla relazione del segretario uscente Maurizio Laini, si affiancheranno veri propri focus su “Brianza, legalità e mafie” (tra gli ospiti Nando Dalla Chiesa), sulla vicenda della delocalizzazione della K-Flex di Roncello (con un salitudi Maurizio Schmidt, regista del docufilm sulla vicenda) e su “Territorio MB: quadro sociale, economico e del lavoro” con rappresentanti di Afol, Assolombarda, Regione Lombardia e Cgil.

Nel frattempo si sono celebrati i congressi delle diverse Categorie: «La qualità della discussione – rileva il Segretario Generale Maurizio Laini – è stata ovunque di buon livello. A questa grande operazione di partecipazione ha corrisposto un interesse attento e propositivo da parte dei lavoratori. Usciamo confortati dal consenso registrato, dalla fiducia nell’iniziativa sindacale e prendiamo atto delle raccomandazioni che i lavoratori non hanno mancato di rivolgerci».

Tre categorie hanno – in occasione del proprio Congresso – eletto nuovi segretari generali: la FIOM, il sindacato dei metalmeccanici brianzoli, 5.700 iscritti, ha eletto Pietro Occhiuto (dipendente dell’Agenzia delle Entrate); la FISAC, il sindacato dei lavoratori delle banche e delle assicurazioni, quasi mille iscritti in Brianza, ha eletto Caro Capuano, ; la SLC, il sindacato dei poligrafici, delle poste e telecomunicazioni, 900 iscritti in Brianza, ha eletto Massimo Casucci.

Conferme, invece, negli altri congressi di categoria: sono stati rieletti Matteo Moretti, nel sindacato del commercio, distribuzione e turismo (5.210 iscritti); Gianfranco Cosmo, nel sindacato dei lavoratori delle costruzioni (3.769); Lino Ceccarelli, di Nidil, il sindacato dei lavoratori atipici (3.306); Walter Palvarini, nella Funzione Pubblica (3.026 iscritti); Giovanni De Benedictis, tra i lavoratori della scuola e della conoscenza (3.019); Luisa Perego nel sindacato dei chimici e dei tessili (2.681); Sara Tripodi, nei trasporti (1.037); Matteo Casiraghi, nel sindacato degli alimentaristi (722).

