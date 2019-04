Il Salone del mobile di Milano apre con il premier Giuseppe Conte e Vincenzo Boccia VIDEO - Il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte a Milano per l’apertura del Salone del mobile. «Centrale unica di progettazione per le esigenze dei piccoli enti locali». Boccia (Confindustria): la Via della seta sia bidirezionale.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato all’apertura del Salone del mobile 2019 nei padiglioni di Rho Fiera l’imminente decreto per dare il via a una Centrale unica di progettazione con ingegneri e architetti per venire incontro alle esigenze soprattutto dei piccoli enti locali. Per il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia il Salone rappresenta un modello per fare sistema, uno specchio del Paese: «Federlegno ha aumentato l’export verso la Cina del 7% nel 2018: la Via della seta corretta è quella bidirezionale».

Per il sindaco di Milano Giuseppe Sala il Salone è il simbolo della capacità imprenditoriale lombarda che coniuga laboriosità e creatività. Sala ha invitato a cominciare a pensare a un Salone 2026 a cinque cerchi, eliminando ogni scaramanzia sull’ottenimento delle Olimpiadi invernali. Presenti anche il presidente dell’euro parlamento Antonio Tajani e il ministro Matteo Salvini.

Salone del Mobile 2019 inaugurazione

