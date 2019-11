Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Giornata della Tecnologia: studenti dell’Hensemberger di Monza alla Sapio di Caponago con Alberto Dossi (a sinistra) (Foto by Fabrizio Radaelli)

Giornata della Tecnologia: studenti a scuola dalle imprese di Monza e Brianza Per la Giornata della tecnologia indetta da Assolombarda le aziende di Monza e Brianza hanno aperto le porte agli studenti delle scuole del territorio. Protagonisti e testimonianze.

Cinquanta aziende e due centri di ricerca di livello internazionale, come il Politecnico e l’Humanitas University, hanno aperto le proprie porte a millecento studenti provenienti da istituti superiori del quarto e del quinto anno in occasione della Giornata della Tecnologia da Assolombarda. Nella provincia di Monza e Brianza quindici sono state le scuole coinvolte per un totale di duecento quarantasei studenti che hanno avuto l’opportunità di vedere da vicino le tecnologie utilizzate da alcune tra le più importanti realtà produttive del territorio.

Ad accogliere i giovani sono stati i manager aziendali che hanno illustrato prodotti, servizi, risultati e progetti.

LE CASE HISTORIES SUL CITTADINO NELLE EDICOLE DELLA BRIANZA

Acquista a 0,99 euro la copia digitale del Cittadino Ed. Brianza Nord, Brianza Sud, Vimercatese, Valle del Seveso di sabato 2 novembre 2019

“Con questa iniziativa - ha spiegato Alberto Dossi, presidente del Gruppo Sapio e vicepresidente di Assolombarda che ha accolto ventisei studenti dell’Hensemberger nel sito produttivo di Caponago - Assolombarda guarda al futuro, alle giovani generazioni, che spesso appaiono incerte e frastornate, per dare loro un indirizzo, per far toccare con mano i profondi e continui cambiamenti che avvengono nelle aziende e nelle professioni. Cerchiamo di aiutarli a raccogliere le sfide e ad orientarli verso un’educazione tecnologica, matematica e digitale perché a fare la differenza nel mondo del lavoro sono le competenze”.

Dossi ha anche spiegato ai giovani che la “tecnologia non è un nemico da combattere perché sottrae posti di lavoro alle persone. Al contrario, la tecnologia è al servizio delle persone e permetterà la creazione di nuovi posti e nuove figure professionali”. Il presidente della Sapio, che all’interno di Assolombarda guida il Gruppo Tecnico politiche industriali e Impresa 4.0, ha sottolineato che spesso le aziende faticano a trovare personale specializzato in grado di utilizzare con padronanza le nuove tecnologie.

“Molte università stanno aprendo nuovi indirizzi mirati - ha concluso Dossi - ma è necessario che i giovani siano curiosi, attenti e desiderosi di migliorarsi”.

Giornata della Tecnologia: studenti dell’Hensemberger di Monza alla Elesa con CarloBertani

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Altre due classi dell’Hensemberger per un totale di venticinque studenti hanno visitato il sito monzese dell’Elesa accompagnati dall’amministratore delegato Carlo Bertani e dalla responsabile del personale Himara Mansueti.

“Non è facile trovare tecnici preparati - ha affermato Mansueti - ai giovani consiglio di acquisire oltre alle competenze tecnico-scientifiche anche una buona conoscenza della lingua inglese”.

Elesa, premiata con il bollino blu di Confindustria per l’eccellente qualità dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, ospita ogni anno una ventina di studenti in alternanza. Alla Giornata a Monza hanno aderito anche Project Automation con l’Ipc Caravaggio e Alfa Laval con gli studenti del King di Muggiò.

In Brianza. Agrati Spa di Veduggio con Colzano ha ospitato gli studenti dell’Iis Europa Unita di Lissone, Bausch&Lomb di Macherio con l’Itis Hensemberger di Monza, Flowserve di Desio con l’Itis Da Vinci di Carate Brianza, HT High Technology con l’Itis Fermi di Desio, Hydro Extrusion di Ornago con l’Itis Einstein di Vimercate, Italiana Aromi di Carate Brianza con l’Itis caratese Da Vinci, la Ksb di Concorezzo con l’Itis Fermi di Desio, Multivendor Service di Vimercate con il Floriani di Vimercate, St Microelectronics di Agrate Brianza con l’Einstein di Vimercate, Velp Scientifica di Usmate Velate con il Collegio Guastalla di Monza.

Gli studenti del Mapelli di Monza sono andati alla Heineken di Comun Nuovo (Bergamo).

© RIPRODUZIONE RISERVATA