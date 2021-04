Euronics, l’ex Galimberti di Seregno passa a Nova Spa e mantiene l’insegna Mantiene l’insegna Euronics il punto vendita di Seregno acquisito da Nova spa dopo la crisi che ha coinvolto i negozi del gruppo Galimberti. Ufficializzato il passaggio, confermati 50 posti di lavoro in quattro punti vendita in Lombardia.

Mantiene l’insegna Euronics il punto vendita di Seregno acquisito da Nova spa dopo la crisi che ha coinvolto i negozi del gruppo Galimberti. È stata ufficializzala la firma di un accordo per il passaggio di quattro punti vendita ex Galimberti nella rete Nova: insieme a Seregno, sono coinvolti nell’operazione i negozi di via Solari a Milano, di Pavia e di Lonato, in provincia di Brescia.

Una nota specifica che l’acquisizione prevede il rilancio e la salvaguardia dei livelli occupazionali, pari a circa 50 posti di lavoro.

presidente di Nova, Stefano Caporicci

“Questo importante passo vuole confermare il ruolo centrale della nostra società e del marchio Euronics nel mercato dell’elettronica di consumo e nello stesso tempo contribuire a tutelare l’occupazione in un momento economico molto complesso - ha commentato Stefano Caporicci, presidente di Nova spa, socio del Gruppo Euronics - Siamo certi che i quattro nuovi negozi concorreranno a consolidare il nostro sviluppo nel bacino lombardo, dove siamo presenti da soli due anni e nel quale stiamo mettendo a fattor comune la nostra forte esperienza maturata sul territorio laziale con molti punti in comune con quello padano”.

Con quest’accordo sale a 47 il numero complessivo degli store di Nova e a circa 700 il numero dei dipendenti. La riapertura dei quattro punti vendita Euronics prende il via giovedì 15 aprile con il ritorno in attività dello store di Pavia e nelle prossime settimane degli altri negozi.

Nella crisi Galimberti era rimasto coinvolto anche il negozio a insegna Euronics di Limbiate: è stato acquisito da Unieuro e riapre a giugno.

