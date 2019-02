Brianza: legno arredo super nel lusso grazie ad arabi, Usa e Svizzera I dati del Monitor dei Distretti industriali lombardi secondo Intesa Sanpaolo premiano il settore del legno arredo: più 10,3% per la Brianza nel trimestre che va da luglio a settembre 2018.

I Distretti tradizionali della Lombardia vanno forte. Almeno nel terzo trimestre 2018. Il monitoraggio periodico della Direzione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo. E la Brianza non è da meno, come al solito grazie ai risultati dell’export.

Il settore legno arredo della provincia di Monza si regala un significativo più 10,3 per cento, con performance più che soddisfacenti nel mercato del lusso. I “paperoni” del mondo apprezzano sempre di più il made in Italy e il made in Brianza in particolare tanto che dalla Svizzera così come da Qatar, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita le richieste fioccano a piene mani.

I dati relativi al periodo luglio-settembre 2018, quindi, sono più che positivi e portano a più 4,2& il risultato dell’anno fino a quel momento. Resta comunque determinante l’apporto degli Stati Uniti dove le vendite sono cresciute a doppia cifra. Così come quello della Francia. Aumento moderato per il mercato cinese. Ancora in calo, invece, le vendite nella Federazione russa.

