Assolombarda celebra Leonardo da Vinci col progetto “Genio&Impresa” Il nuovo progetto di Assolombarda celebra l’anno leonardiano: “Genio&Impresa” si rivolge alle realtà produttive del territorio Monza e Brianza, Milano e Lodi per raccontare le storie di innovative.

Genio e impresa, come fu per Leonardo da Vinci e Ludovico Sforza ma nel 2019. È il nuovo progetto di Assolombarda per celebrare l’anno leonardiano in occasione dei 500 anni dalla scomparsa: una “call for proposal” rivolta alle realtà produttive del territorio Monza e Brianza, Milano e Lodi per raccontare la propria storia di innovazione.

L’obiettivo dell’iniziativa è celebrare il modello d’interazione “fra genio e impresa che è dinamica, origine e innesco di tutti i processi di innovazione” spiega l’associazione in una nota.

Le candidature si presentano online sul sito www.genioimpresa.it fino al 31 marzo. Le storie migliori saranno selezionate per essere protagoniste del progetto che Assolombarda dedica a Leonardo. Partner del progetto è il Politecnico di Milano, che attraverso un Comitato Scientifico si occuperà di valutare innovatori e donne e uomini di impresa che esprimono oggi il talento di Milano.

